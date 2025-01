ARTHUR, Proposto al Bologna: ritroverebbe Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Arthur Melo e Vincenzo Italiano di nuovo insieme? Secondo Il Resto del Carlino non è un'ipotesi da scartare. Il centrocampista brasiliano è dalla scorsa estate fuori dal progetto della Juventus e nelle ultime ore sembrava fosse destinato ad approdare in Spagna, al Betis Siviglia. La trattativa con gli andalusi, tuttavia, avrebbe subito una brusca frenata e per questo il centrocampista è stato proposto anche al Bologna, dove ritroverebbe appunto il suo ex tecnico.