Arthur poteva essere del Napoli: il retroscena e il no di Conte all'ex Fiorentina

vedi letture

Arthur Melo a Napoli? Un'operazione di mercato che si poteva fare. Lo racconta SkySport che, parlando della trattativa che ha portato Billy Gilmour in azzurro ha rivelato un retroscena. L'avventura dello scozzese a Napoli è stata infatti a rischio. In estate, il club campano aveva chiuso l’accordo con la Juventus per il prestito di Arthur, ex Fiorentina e ora al Girona. Tuttavia, è stato lo stesso Antonio Conte a bloccare l’operazione, convinto che il profilo giusto per il suo gioco fosse quello di Gilmour. Secondo Sky Sport, l’allenatore si impose con decisione sulla dirigenza: “Mi avete promesso Gilmour, non potete darmi Arthur”. Il Napoli, seguendo la volontà del tecnico, virò definitivamente sullo scozzese.

Oggi i fatti danno ragione a Conte: Gilmour è diventato un elemento chiave del centrocampo azzurro e, sfruttando anche gli infortuni del connazionale McTominay e del compagno di reparto Anguissa, sta acquistando sempre più minutaggio nell'ultimo periodo.