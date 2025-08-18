Arthur, il Gremio sta pensando a riportalo in Brasile: a lui la decisione

Nelle sue pagine dedicate ai temi di casa Juventus La Gazzetta dello Sport traccia il punto della situazione riguardo ai vari esuberi della rosa bianconera. In modo particolare parla dell'ex viola Arthur. Per il brasiliano potrebbe aprirsi la possibilità di tornare in patria con la maglia della squadra che lo aveva lanciato, il Gremio. Adesso tocca a lui, si legge sulla Rosea, decidere se accettare la proposta e far ritorno in patria, oppure se continuare a militare in Europa.