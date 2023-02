ARGENTINA, Omaggiati con la Coppa Bertoni e Passarella

Prima della partita tra Independiente e Platense, sono stati omaggiati alcuni campioni argentini proprio con la Coppa del Mondo. Tra di essi c'erano anche due ex viola come Daniel Passarella e Daniel Bertoni. I due ex Fiorentina sono entrati in campo prima del fischio d’inizio insieme a Pagnanini, Larrosa, Burruchaga, Bochini e Luis Islas, che avevano alzato il trofeo nel 1978 o nel 1986. Qui sotto l'immagine

Pagnanini, Larrosa, Burruchaga, Bochini, Bertoni y Luis Islas, homenajeados por Independiente: los campeones del mundo con Argentina dijeron presente en Avellaneda. pic.twitter.com/3sMIR7ixHL — SportsCenter (@SC_ESPN) February 5, 2023