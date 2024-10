AMRABAT, Il Fenerbahçe mi ha fatto sentire voluto davvero

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato dal portale Fanatik.com.tr, l'ex centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, è tornato a parlare del suo recente trasferimento in Turchia, soffermandosi in particolare sul suo rapporto con il tecnico portoghese José Mourinho. IL marocchino ha dichiarato: "Quando José Mourinho ti chiama e sei il suo obiettivo numero uno, tutto cambia. Il Fenerbahçe mi ha fatto sentire quanto mi volessero davvero. Ho percepito tutto l'affetto ed è stato difficile dire di no. Ho scelto con il cuore."