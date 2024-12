AMRABAT, Fenerbahce scelta giusta. Mou è speciale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'ex centrocampista viola Sofyan Amrabat ha parlato così al portale turco Fanatik della sua esperienza in Turchia: "Il Fenerbahçe è un grande club, ha una comunità molto grande. Il trasferimento non è stato facile: siamo stati in contatto con Acun per diverso tempo, poi abbiamo avuto un incontro con Jose Mourinho. Posso dire che mi sono sentito bene durante queste conversazioni. Cerco sempre di fare le mie scelte con il cuore, la stessa cosa è successa qui. Ho ricevuto offerte anche da altre squadre, ma penso di aver fatto una buona scelta. Ho sentito quanto sia grande la comunità del Fenerbahçe. Il concetto di famiglia non è qualcosa che si può trovare in ogni club. Quando ho fatto la mia scelta, il fattore importante era che le persone mi amassero. Ho pensato a quanto sarebbe stato speciale giocare per questi tifosi, perché mi volevano davvero".

Su Mourinho: "È una persona speciale. È molto importante che un tale maestro ti voglia. Questo è stato uno dei motivi per cui sono venuto qui. Sono un calciatore determinato che vuole vincere e così è anche José. Spero che avremo successo insieme. È un grande allenatore".