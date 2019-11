AMORUSO, A Verona giocherei con Boateng mezzala

Lorenzo Amoruso, ex giocatore viola, ha parlato così del momento della Fiorentina: "Ribery rientrerà dopo la sosta, ma Montella deve inventarsi qualcosa perché il 3-5-2 ormai ha fatto il suo tempo: c'è bisogno di una svolta. Centrocampo? Secondo me Benassi non avrà problema a giocare, ma Boateng mezzala potrebbe essere una novità: serve esperienza nel mezzo del campo. Verona e Lecce? Partite da vincere, ma serve comunque correre. Vlahovic? Un fantasma nel primo primo tempo, la sua prestazione è stata la spiegazione data da Montella al fatto che non lo avesse mai fatto giocare. A Verona giocherei 4-3-3 con Caceres terzino bloccato. Gennaio? Serve un rinforzo per reparto e capire chi è Pedro che, se farà bene come penso in questo mese, potrà diventare importante. In difesa sarebbe ideale un centrale che fa gioco, ma non è facile".