AMBROSINI, Viola inceppata, importanti le parole di Pradè

Su Radio Serie A, l'ex viola Massimo Ambrosini ha parlato di quanto sta accadendo in casa Fiorentina, giunta ieri alla quarta sconfitta nelle ultime cinque di campionato: "Non so cosa succede nello spogliatoio, ma mi ha colpito molto quello che ha detto Pradè (qui le parole), col richiamo alla professionalità. Non so se sia mancato qualcosa in questo senso. Sicuramente la Fiorentina si è inceppata, non sembra più concentrata o compatta come era fino a un mese e mezzo fa. L'assenza di Bove pesa ma non può essere l'unica spiegazione.

Serve una via di mezzo tra il rendimento che ha avuto fino a dicembre e questo, l'impressione è che con le otto vittorie consecutive sia andata oltre le proprie possibilità. A Palladino, che aveva trovato la quadra dopo una partenza difficile, il compito di apportare correttivi al più presto".