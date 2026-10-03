Social Alonso taglia il traguardo delle 500 gare: 85 sono con la Fiorentina

L'ex terzino sinistro spagnolo della Fiorentina, ora al Celta Vigo, Marcos Alonso celebra un importante traguardo: 500 partite da professionista vestendo le maglie delle squadre più importanti a livello europeo. La squadra con cui ha giocato di più è il Chelsea con cui ha disputato quasi la metà delle gare, ossia 212, ma subito dopo c'è la Fiorentina con cui ne ha giocate 85; sul "podio" anche l'attuale Celta con 82 mentre più staccate ci sono le big spagnole: 42 le gare con il Barcellona, solo 1 con il Real Madrid dove è cresciuto.

Alla Fiorentina Alonso è arrivato nel 2013 dal Bolton per poi essere ceduto nei successivi primi 6 mesi del 2014 al Sunderland. Rientrato a Firenze è stato poi un pilastro viola fino al 2016 quando fu ceduto al Chelsea. Fu soprattutto Paulo Sousa a valorizzarlo, ritagliandogli il ruolo di terzino che si staccava dalla linea difensiva per salire.