Alia Guagni e la denuncia per le foto rubate: il racconto alla Tgr Rai Toscana
Dopo la forte campagna di denuncia di giovani ragazze e donne che hanno trovato le loro foto sul sito sessista "Phica", accompagnate da commenti sessuali di utenti anonimi il forum è stato chiuso e continuano ad arrivare denunce alla polizia postale. Ta le vittime ha anche tante calciatrici italiane, tra cui Alia Guagni che proprio ieri aveva sporto denuncia. L'ex giocatrice della Fiorentina e della nazionale azzurra dice a Tgr Toscana: "Avevano preso tutte le mie foto da internet, ma la cosa che mi ha fatto più male è stato leggere le centinaia di commenti sotto.
Non riesco nemmeno a riferirli". Alle altre ragazze-vittime consiglia: "Denunciate e chiedete che vengano tolte le vostre foto anche se il sito adesso è chiuso".
