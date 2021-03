ALGERIA, In gol l'ex Fiorentina Rachid Ghezzal

Ismaël Bennacer è stato risparmiato dal ct dell'Algeria, Djamel Belmadi, per la partita di qualificazione alla Coppa d'Africa contro lo Zambia. A Lusaka finisce 3-3, con le "volpi del deserto" che avevano già staccato il biglietto per la fase finale del torneo con due turni d'anticipo. Segna due reti Slimani, in gol anche l'ex meteora della Fiorentina, Ghezzal.