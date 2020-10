ALBERTOSI, Spezia-Fiorentina è una sfida di cuore

A quattro giorni da Spezia-Fiorentina, lo storico portiere Enrico Albertosi (doppio ex) ha parlato a Il Secolo XIX di una sfida che evoca in lui emozioni e ricordi. "Mi ricordo i primi anni allo Spezia" dice il portiere di Messico ’70- Andai in Prima Squadra che non avevo ancora compiuto 18 anni, a giocare nel mitico Picco. L’emozione più bella di quel periodo fu il rigore parato a Maraschi nella stagione ’57-58, quello che sarebbe stato un mio futuro compagno di squadra con la Fiorentina e col Cagliari.-

E sulla partita di domenica, che si giocherà al Manuzzi di Cesena per a causa dei lavori di ristrutturazione del Picco di La Spezia, parla così: “La guarderò sicuramente, anche se le partite senza pubblico sono piuttosto tristi. Speravo di poter tornare al Picco dopo tanti anni. Non so chi tiferò ma spero che lo Spezia alla fine rimanga in Serie A.”