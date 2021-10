AGUDELO, Grazie a Dio operazione ok. Adesso...

L'ex calciatore della Fiorentina, Kevin Agudelo, si è infortunato recentemente riportando una frattura sottocorticale del V metatarso del piede destro. Il colombiano però non si è perso d'animo ed ha voluto mostrare tramite Instagram tutta la sua voglia e la sua forza nell'affrontare questa problematica. Di seguito il post originale e ciò che ha scritto: "'La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo!!!' Con questa frase in testa voglio affrontare il primo infortunio, serio, della mi carriera calcistica... Grazie a DIO l’operazione è andata bene. Ci tengo a ringraziare l’ospedale San Martino Di Genova, il Prof. Santolini e Prof. Salini, e tutti i componenti del Genoa e dello Spezia per competenza e professionalità. Un ringraziamento speciale va ai miei procuratori, ed a tutti i ragazzi della @gg11_official , che non mi hanno fatto sentire da solo nemmeno per 1 secondo".