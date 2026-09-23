Graziani furioso con Orsato: "Il Var è morto, ha distrutto la tecnologia nel calcio"

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Interpellato da Tuttosport per commentare il rigore negato al Torino sul campo del Bologna, sul contatto tra Oristanio ed Heggem, l'ex attaccante viola Francesco Graziani non le ha mandate a dire nei confronti del Var e della direzione intrapresa quest'anno: "Vergognoso: davvero una vergogna non dare un rigore così, allora a questo punto il Var è morto. Ringraziamo Orsato: ci abbiamo messo una vita ad inserire la tecnologia, è arrivato lui e l’ha distrutta. Siamo passati da chiamarlo 70 volte a partita a non chiamarlo di più.

E non diciamo che così si gioca di più, sono due o tre minuti. Questa è una linea che non è di Orsato, è una linea di Uefa e Fifa".