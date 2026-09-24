Tiago Gabriel è da Fiorentina? Sentite il pensiero di Corvino

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Una delle domande rivolte all'ex dirigente di Fiorentina e Lecce Pantaleo Corvino durante l'intervento a Radio FirenzeViola ha riguardato Tiago Gabriel, centrale portoghese dei salentini, che nella scorsa sessione di mercato è stato al centro di voci di un approdo al Milan e non solo. Può essere da Fiorentina questo difensore? Ecco la risposta di Corvino:

"Marcatori bravi si fa fatica a trovarne, lui è un giovane del dicembre 2004 perciò si può considerare del 2005 ed ha potenzialità per diventare un giocatore top. Io l'ho preso a 1 milione, oggi ha una valutazione straordinaria. Ha fisico, non è lento, è attento ed anche fuori dal campo è un bravo ragazzo. Oggi c'è molta richiesta di calcio e di qualità, ma poca offerta a differenza del passato. Non ci sono i giocatori formati in mezzo alla strada o all'oratorio, non c'è qualità e un giovane calciatore lo devi cercare ovunque, anche alle Far Oer".