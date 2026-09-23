Delio Rossi: "Viola da Grosso a Vanoli? È stato commesso un doppio errore"

vedi letture

Intervenuto al "Salotto Viola" in onda su Italia7, l'ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha commentato il momento della squadra viola, partendo dal recente esonero di Fabio Grosso dopo appena tre gare di campionato: "Non è un demerito dell'allenatore ma una sconfitta di chi l'ha scelto. E' stato commesso un doppio errore: prima è stato mandato via un tecnico, poi, dopo aver esonerato chi l'ha sostituito, si è deciso di tornare sui propri passi. Se lo ritenevi all'altezza non dovevi cambiarlo. Paratici ha agito prontamente? Si, il tempo è galantuomo... sarà poi lui ad aver l'ultima parola".