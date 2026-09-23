Delio Rossi: "Viola da Grosso a Vanoli? È stato commesso un doppio errore"
FirenzeViola.it
Intervenuto al "Salotto Viola" in onda su Italia7, l'ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha commentato il momento della squadra viola, partendo dal recente esonero di Fabio Grosso dopo appena tre gare di campionato: "Non è un demerito dell'allenatore ma una sconfitta di chi l'ha scelto. E' stato commesso un doppio errore: prima è stato mandato via un tecnico, poi, dopo aver esonerato chi l'ha sostituito, si è deciso di tornare sui propri passi. Se lo ritenevi all'altezza non dovevi cambiarlo. Paratici ha agito prontamente? Si, il tempo è galantuomo... sarà poi lui ad aver l'ultima parola".
Pubblicità
Ex viola
Fiorentina e corsa all'Europa: 5 motivi per crederci, 5 motivi per essere scetticidi Pietro Lazzerini
Le più lette
Copertina
Angelo GiorgettiL’avatar di Vanoli è palestrato: così è nata la missione coraggio. Oulai non è un caso, ma gestione di un talento. Il successo popolare di Joseph, tornato in Usa dopo il campionato mondiale di selfie
Mario TeneraniBravo Vanoli, ora c'è una squadra. Squilli di "Drago", De Gea, Jimenez, Fagioli. Oulai, più istinto che ragione, ma serve... La sosta come trampolino verso la rincorsa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com