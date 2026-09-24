Lindelof elogia Dragusin: "Molto forte, gli auguro il meglio ma non domani"

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Victor Lindelof ha partecipato alla conferenza stampa che precede la partita della sua Svezia contro la Romania e gli è stata fatta anche una domanda su Radu Dragusin, oggi alla Fiorentina ma negli scorsi anni avversario del difensore svedese in Premier League. E Lindelof non ha risparmiato elogi: "È un ottimo giocatore Dragusin - le parole riportate da Sport.ro - ha giocato ad un ottimo livello, ha molte qualità e gli auguro buona fortuna. Ovviamente non domani (ride, ndr). Vogliamo vincere la partita e conquistare i tre punti. Ma come ho detto, Dragusin è un ottimo giocatore, è molto forte e sa difendere ", ha dichiarato Lindelof in conferenza.