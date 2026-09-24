La Costa d'Avorio di Oulai vince 2-0 col Ghana. 20 minuti (e un giallo) per il viola

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Il primo giocatore della Fiorentina a scendere in campo con la maglia della propria Nazionale è Christ Inao Oulai, centrocampista della Costa d'Avorio. Il classe 2006 è partito dalla panchina entrando a 20 minuti dalla fine nel 2-0 che gli Elefanti hanno rifilato al Ghana grazie alle reti di Yalcouye e Kessie (su rigore). Oulai è entrato al 72' con i suoi già sul doppio vantaggio al posto di Sangare e non è stato grande protagonista del match se non per un'ammonizione presa nel finale di una partita comunque vittoriosa per la prima giornata di qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.