La Costa d'Avorio di Oulai vince 2-0 col Ghana. 20 minuti (e un giallo) per il viola
FirenzeViola.it
Il primo giocatore della Fiorentina a scendere in campo con la maglia della propria Nazionale è Christ Inao Oulai, centrocampista della Costa d'Avorio. Il classe 2006 è partito dalla panchina entrando a 20 minuti dalla fine nel 2-0 che gli Elefanti hanno rifilato al Ghana grazie alle reti di Yalcouye e Kessie (su rigore). Oulai è entrato al 72' con i suoi già sul doppio vantaggio al posto di Sangare e non è stato grande protagonista del match se non per un'ammonizione presa nel finale di una partita comunque vittoriosa per la prima giornata di qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.
Pubblicità
Primo Piano
Idee per il mercato invernale. Pongracic può partire, nel mirino un talento. E a giugno tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi. Torreira si è offerto ma non convince. Via Dodò e Sottil. Fagioli, si pensa ad allungare il contrattodi Luca Calamai
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaFiorentina, da non saltare mai l'uomo a squadra che dribbla e tanto: i dati parlano. C'entra la qualità, soprattutto sulle corsie
Angelo GiorgettiL’avatar di Vanoli è palestrato: così è nata la missione coraggio. Oulai non è un caso, ma gestione di un talento. Il successo popolare di Joseph, tornato in Usa dopo il campionato mondiale di selfie
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com