Juventus-Neto fumata bianca per una stagione. Per Grabara operazione ok
Fumata bianca per il ritorno di Norberto Neto alla Juventus. Il club bianconero e il portiere brasiliano, ex della Fiorentina che per prima lo portò in Italia, ora svincolato, hqanno infatti raggiunto l'accordo per un anno di contratto.
Intanto Kamil Grabara oggi si è operato, come comunica la Juventus stessa: "Kamil Grabara nel pomeriggio odierno è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito presso la Guardian Clinic di Konin dal Dottor Andrzey Pyda alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".
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