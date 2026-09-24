RFV Colasanto su Mastantuono: "Può rimanere a una condizione"

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Così l'intermediario ed esperto di calcio argentino Filippo Colasanto a "Chi si compra?", in onda su Radio FirenzeViola, a proposito di Franco Mastantuono: “È un giocatore dotato di una cosa che viene soffocata da quasi tutti i tecnici che ci sono in Italia: il talento. Intanto perché è argentino, un popolo che si adatta subito all’ambiente in cui gioca. Tecnicamente, quando l’allenatore lo accende, è in grado di far vincere le squadre da solo. Anche al tempo di Nico Gonzalez dissi che questi sono giocatori che non vanno ingabbiati tatticamente. Non bisogna inibirli".

Mastantuono è quel tipo di calciatore...

"Sì, mi permetto di dire che è una perla per questa Fiorentina. C’erano sopra il Dortmund, il City, il Chelsea… L’occasione c’era, credo di averlo suggerito in tutte le radio che mi hanno chiamato. Forse qualche società mi ha ascoltato. Mastantuono è uno di quegli elementi per i quali, come si dice, tu paghi il biglietto”.

La Fiorentina può costruirsi la possibilità di trattenere Mastantuono un altro anno?

“Il Real Madrid è una squadra che gioca solo per vincere. Lì non avrebbe giocato. Il Como ha preso Nico Paz per una stagione e poi l’ha tenuto, ma c’è un particolare: lui è rimasto perché il Como è andato in Champions. Oltretutto i giocatori vogliono avvicinarsi alla Nazionale argentina, quindi cercano i club che glielo possano permettere”.

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