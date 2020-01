AG. PJACA, Andrà in prestito a gennaio. Lazio...

Interpellato da Cittàceleste, Marko Naletelic, agente di Marko Pjaca, attaccante croato classe 1995 della Juventus ed ex Fiorentina, rivela che il destino del giocatore non è a Torino. Il prestito è infatti una possibilità molto concreta, già a gennaio: "Insieme alla Juventus stiamo valutando le diverse soluzioni possibili. Lazio? Da loro non ho ricevuto ancora alcuna offerta ufficiale, ma la nostra intenzione è quella di andare via in prestito a gennaio".