ADANI, Jovic deve colpire in gare importanti. Con l'Inter...

© foto di Federico De Luca

L’ex calciatore, tra le altre della Fiorentina, Daniele Adani durante il consueto appuntamento alla Bobo Tv è tornato sulla finale di Coppa Italia persa dai viola contro l’Inter. Queste le sue parole: “La Fiorentina dopo il vantaggio ha continuato ad attaccare, ha perso solo per due suoi errori. All’Olimpico ha fatto come il Siviglia in casa della Juve, alzando i terzini lasciando i centrali più soli. L’Inter pian piano si è abituata al piano partita e ha colpito”.

Su Jovic: “Vero, ci sono errori gravi in partita. I due gol di testa sbagliati pesano, soprattutto il primo, perché la impatta totalmente, ma la giocata in preparazione è da super giocatore. Quella giocata lì è Jovic, da grande calciatore. Io vorrei vederlo colpire in palcoscenico internazionale, quando conta davvero".