Sondaggi di Trabzonspor e Dinamo Kiev su Palladino: lui per ora aspetta

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Potrebbero aprirsi le porte di campionati esteri per Raffaele Palladino, ex allenatore di Atalanta, Fiorentina e Monza. Come riporta Matteo Moretto, Dinamo Kiev e Trabzonspor hanno raccolto informazioni sull'allenatore che però starebbe cercando un progetto a lungo termine e aspetta un'opportunità in Italia o Premier League. Il tecnico campano è infatti finito nel mirino del Trabzonspor, alla ricerca di un nuovo allenatore, e della Dinamo Kiev: i due club hanno effettuato dei sondaggi con l'entourage che in questo momento sta valutando con attenzione le opportunità a disposizione.

L'allenatore non ha intenzione di prendere una decisione affrettata e vuole individuare il progetto giusto prima di tornare in panchina. La priorità di Palladino resta infatti l'Italia o la Premier League, dove preferirebbe attendere un'opportunità che risponda alle sue esigenze. Senza comunque chiudere la porta, a priori, alle altre destinazioni.