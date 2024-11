ZANETTI, Noi non all'altezza di una Viola da Champions

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della sconfitta per 3-1 patita dalla Fiorentina dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi ha preso la parola il tecnico dell’Hellas Verona Paolo Zanetti. Ecco le sue parole: “Davanti a questo Kean era dura ma si doveva fare di più. L’impegno c’è stato, la gara è stata combattuta ma la Fiorentina è una squadra di grande qualità ed è in grande fiducia, con un centravanti che segna ad ogni palla che tocca”.

Certe prestazioni possono far crescere l’autostima della squadra?

“Abbiamo davanti a noi un percorso non facile ma penso di avere degli ottimi giocatori a disposizione. Per noi l’autostima è importante. Siamo alla ricerca di una solidità difensiva e penso però che questa partita abbia prodotto un punteggio che ci penalizza oltremodo”.

Cos’è successo nel secondo tempo?

“Siamo calati, ci siamo abbassati troppo: abbiamo preso gol su un angolo davvero brutto, perché eravamo in marcatura. Ma ripeto, il risultato ci penalizza troppo per quello che abbiamo fatto vedere. Abbiamo speso tanto nell’ultima partita e magari le energie nervose sono venute meno”.

I 2,2 gol di media subiti a partita preoccupano…

“Oggi non siamo riusciti ad essere al livello di una Fiorentina proiettata alla Champions: non mi sento di dire nulla ai ragazzi sotto l’aspetto dell’impegno e della partecipazione… la continuità c’è stata ma non una prestazione straordinaria come quella con la Roma. I numeri sono numeri… oggi l’ultimo gol è stato figlio di una ripartenza nostra dove eravamo sbilanciati e ci siamo ritrovati scoperti”.