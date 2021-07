VIOLA, I quattro migliori contro la Pol. C4 Foligno

Questi i migliori in casa Fiorentina tra i giocatori che oggi pomeriggio hanno disputato l’amichevole contro la Polisportiva C4 Foligno e che Vlahovic e compagni hanno vinto per 11-0.

Josè Maria Callejon: nonostante l'infortunio dopo appena 10' (a proposito, in bocca al lupo), lo spagnolo dimostra di aver trovato finalmente una forma discreta e dopo qualche iniziale difficoltà nei primi giorni di ritiro ha confermato nella manciata di minuti giocati di stare molto bene e di aver recepito molti dei consigli che Italiano gli ha dato. La nomina come uno dei migliori del match di oggi è anche figlia del modo in cui in questi giorni ha affrontato gli allenamenti. La speranza è che lo stop verso cui andrà incontro non sia troppo serio.

Vittorio Alberto Agostinelli: il classe 2002 (decisamente il profilo più talentuoso della Primavera viola di Aquilani della passata stagione) ha dato un segnale davvero importante nel corso del primo tempo dell'amichevole di oggi. Partito in sordina in questo ritiro di Moena (lui che ha sempre giocato o seconda punta o trequartista, si è dovuto adattare a fare la mezzala) è stato spedito in campo a freddo e per di più nella posizione di esterno destro. La prova dell'ex Roma (spaventosamente simile nei tratti del viso a Zaniolo) è stata di grande temperamento e qualità. Due cross tagliati per Kokorin (sprecati dal russo) e una serpentina che ha mandato al bar mezza difesa della Polisportiva Foligno.

Dusan Vlahovic: il serbo entra e segna tre gol nei primi 10' della ripresa, più altri quattro in rapida sequenza poco dopo. Le zero reti messe a referto contro l'Ostermunchen devono essere state un duro colpo per l'orgoglio del classe 2000, che oggi (spedito in campo nella ripresa) si è preso in pochi giri di lancette la copertina dell'amichevole di oggi dopo un primo tempo sonnolento. Testa, destro, sinistro: Vlahovic dimostra ancora una volta di essere una punta completa ma soprattutto di stare già molto bene fisicamente. "Contro la Roma dovremo dare il 200%" ha raccontato ieri: il punto di partenza è decisamente confortante.

Youssef Maleh: la mezzala sembra perfettamente tagliata per il 4-3-3 di Italiano e lo dimostra anche oggi, anche se in un test amichevole poco probante. Bello l'assist nella ripresa per una delle rete di Vlahovic così come la solita partita di qualità al centro del campo. La sensazione è che la Fiorentina prima di procedere all'eventuale nuovo prestito dell'ex Venezia ci penserà molto bene, visto anche il livello d'intensità con cui la mezzala si è allenata nel corso del ritiro di Moena.