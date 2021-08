VIDEO FV, Vlahovic lascia il c. sportivo sorridente

Ancora non è chiara la squadra in cui giocherà il prossimo anno Dusan Vlahovic. In Spagna l’Atletico Madrid spinge molto mentre in Inghilterra ci sono le sirene di Tottenham e Manchester City. L’attaccante serbo però, come mostrato dal video realizzato da FirenzeViola.it, non sembra essere distratto dalle voci di mercato e ha appena lasciato la seduta di allenamento molto sorridente.



Questo il video: