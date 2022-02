VIDEO FV, Torreira è tornato. Visite svolte, ora...

Lucas Torreira è tornato in Italia ed è pronto a tornare a disposizione di Italiano. Come momstra il video di FirenzeViola.it, il giocatore oggi verso l'ora di pranzo ha svolto le visite mediche per rientrare a tutti gli effetti dopo aver preso il Covid in Uruguay. Il centrocampista uruguaiano si è recato alle visite direttamente dall'aeroporto, ora c'è attesa per capire se sarà già in gruppo a partire da oggi pomeriggio.