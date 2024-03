VIDEO FV, Silenzio e palloncini per Barone al Viola Park

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Andrea Giannattasio

Altro bel momento in memoria di Joe Barone. Al Viola Park, prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Atalanta del campionato Primavera, le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in mezzo al campo, prima di lasciar andare simbolicamente in aria dei palloncini in ricordo del compianto direttore generale viola, deceduto poche settimane fa dopo l'arresto cardiaco patito a Bergamo. Queste le immagini raccolte dal nostro inviato: