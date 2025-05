Dagli inviati Ancora Bove: "Collaborazione Boreale-Fiorentina è un valore in più per i ragazzi di qua"

Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ha parlato dal palco dell'evento che lega la Fiorentina con l'ASD Boreale, squadra dove ha militato da bambino. Queste le sue parole raccolte da FirenzeViola.it: “Cerchiamo di far crescere i ragazzi in un modo sano e in un ambiente casalingo. In questo siamo stracontenti che la Fiorentina ci darà la mano e colgo l'occasione anche per ringraziare loro, perché senza di loro questo periodo un pochino difficile l'avrei vissuto sicuramente in modo differente, quindi anche quello per me è stato molto importante”.

La collaborazione con la Fiorentina?

“Vogliamo far crescere i ragazzi affinché diventino uomini prima di calciatori. Non è una cosa semplice e naturalmente a volte magari perdi anche dal punto di vista di risultati o comunque di gioco perché cerchi di insegnare prima che di portare a casa i risultati. È quello che comunque mi hanno sempre insegnato a me, è quello che vogliamo passi ai ragazzi. Naturalmente nella loro formazione c'è anche un valore in più se veniamo affiancati da una realtà come quella della Fiorentina”.

Il Viola Park quanto è bello?

"Tanto, tanto. È la prima cosa che ho detto quando sono arrivato".