Dagli inviati Partnership tra Fiorentina e ASD Boreale, il presidente Leonardi: "Vi spiego come è iniziato tutto"

vedi letture

"Il Viola si unisce. La Boreale diventa centro di formazione del settore giovanile della Fiorentina": inizia così il comunicato con il quale l'ASD Boreale annuncia la nuova collaborazione nata con i viola per la valorizzazione dei giovani talenti, sottolineando la comunanza dei colori sociali che sono i medesimi per i due club. Di seguito le dichiarazioni di Leandro Leonardi nel video di FirenzeViola.it, presidente della Boreale (società dove Edoardo Bove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio).

Ci racconta com'è nata questa partnership e come si è evoluta?

"E' nata due anni fa, quando insieme a Edoardo abbiamo deciso di dare a quest della Boreale un percorso più professionale. Poi, nel momento in cui Edoardo è andato a Firenze, c'è stata la chimica perfetta. Tutte e due le società erano viola, Edoardo era alla Fiorentina e la Fiorentina ha uno dei migliori Settori Giovanili in Italia, quindi ci è sembrato bellissimo provare a fare questa partneship. Siamo orgogliosi di annunciarla oggi e da domani di iniziare a lavorare".

Dal punto di vista pratico, questa partnership con la Fiorentina in che cosa consiste?

"E' un centro di formazione, diventiamo l'unico nel Lazio. Significa uno scambio con i tecnici e un miglioramento dei nostri tecnici. Significa fare amichevoli al Viola Park con il Settore Giovanile della Fiorentina, fare tornei con le affiliate alla Fiorentina ed è anche uno stimolo per noi. La Fiorentina è una società da imitare, per la prima squadra e come Giovanili".