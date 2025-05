Dagli inviati Calcio Femminile, svelato il nuovo logo della serie A

Durante l'evento 'Frecciarossa Game On - Women in Sport 2025', organizzato dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC e dal Gruppo FS presso Officine Farneto, è stato svelato il nuovo logo della serie A femminile della prossima stagione, che vedrà al via 12 squadre invece delle attuali dieci, segnale di una crescita del movimento femminile. Ecco il nuovo logo nelle immagini di Firenzeviola: