Calcio Femminile, Cappelletti: "Puntiamo su infrastrutture e sostenibilità, aspettiamo il Var"

A margine dell'evento del calcio femminile "Game on 2025 Women in Sport", ha parlato la presidente della divisione serie A femminile Federica Cappelletti: "La richiesta del Var nel calcio femminile? Stiamo aspettando la risposta dall'alto ma sicuramente è qualcosa che farà parte di un percorso e di paletti più alti che si stanno raggiungendo nel calcio femminile".

Qual è l'aiuto della Figc in tema infrastrutture e cosa si aspetta dall'Europeo in Svizzera? "La Figc ci sostiene da sempre, è stata l'unica federazione che ha spinto ed accettato il passaggio del calcio femminile al calcio professionistico e questa è la dimostrazione che ci crede, le infrastrutture sono un tema importante e ci stiamo lavorando come sul tema della sostenibilità. Dall'Europeo mi aspetto risultati molto positivi, il sogno è di portarlo a casa".