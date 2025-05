Dagli inviati La Fiorentina riparte direzione Firenze, le immagini del pullman gigliato

Allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18:00 è andato in scena il match tra Roma e Fiorentina. Gli uomini di Palladino tornano a perdere in campionato dopo 6 gare a causa della rete di Artem Dovbyk allo scadere del primo tempo. Finita la partita e le interviste di rito nel post gara, la squadra viola è ripartita in pullmann dallo stadio per tornare a Firenze. Di seguito le immagini della partenza dei gigliati raccolte da FirenzeViola.it: