VIDEO FV, Il pullman viola allo stadio. E Ribery...

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Fiorentina-Cagliari fissato per le 19:30. La squadra viola è arrivata adesso allo Stadio Artemio Franchi per ultimare i preparativi alla gara ed ascoltare le ultime indicazioni di Iachini prima di scendere in campo. Presente ovviamente anche Franck Ribery che si è mostrato sorridente e sereno malgrado gli ultimi avvenimenti ed ha salutato anche alcuni tifosi presenti. Di seguito il video realizzato da FirenzeViola.it.