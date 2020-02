VIDEO FV, Iachini commenta il mercato viola

Durante la conferenza stampa andata in scena stamani, Beppe Iachini ha commentato così le operazioni di mercato della squadra viola: "Con la società avevamo già parlato di ciò che potevamo fare, poi ci sono stati degli interventi per l'immediato ed altri per il futuro. La società avrebbe voluto fare anche qualcosa in più, infatti alcuni ragazzi non sono arrivati per via delle dinamiche del mercato di gennaio. Si è lavorato con una certa logica per un girone di ritorno più omogeneo. Altri ragazzi sono andati a fare esperienza fuori. Ora pensiamo al campo, valutando le caratteristiche dei nuovi".

Ecco il video di FirenzeViola.it: