VIDEO FV, Castrovilli e Venuti presenti al cento sportivo

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Anche se oggi non sono previsti allenamenti per la Fiorentina, qualche calciatore si trova all’interno del centro sportivo Davide Astori per recuperare qualche effetto personale in vista della sosta. Come mostrano le immagini realizzate dagli inviati di FirenzeViola.it, infatti, dentro alla struttura sono presenti, al momento, Gaetano Castrovilli e Lorenzo Venuti, accompagnato dalla compagna Augusta. Questo il video di FirenzeViola: