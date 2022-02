VIDEO FV, Allenamento al Franchi, assente Nico

La Fiorentina continua a preparare la sfida di sabato sera contro la Lazio: i ragazzi di Vincenzo Italiano sono adesso al Franchi per una seduta sul campo agli ordini del tecnico viola, che ha riaccolto nelle ultime ore gli ultimi nazionali tornati dai loro impegni. Come potete vedere dalle immagini realizzate dagli inviati di FirenzeViola.it, i calciatori sono usciti pochi minuti fa dal CS a piedi in direzione stadio.

Nel gruppo viola che si è spostato al Franchi assente Nico Gonzalez, rientrato nelle ultime ore dal Sudamerica e non al meglio dopo un fastidio fisico accusato nel finale della gara tra Colombia ed Argentina; presente invece il suo compagno di nazionale, Lucas Martinez Quarta, così come l'altro sudamericano convocato per le qualificazioni al Mondiale in Qatar, Lucas Torreira, pienamente ristabilito dopo la positività al Covid riscontrata in Uruguay e reduce anche da ulteriori test medici svolti stamani a Firenze.