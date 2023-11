VIDEO FV, Al VP parte il coro: "Chi non salta è bianconero"

Fonte: dagli inviati al Viola Park, Bagno a Ripoli

Grande atmosfera al Viola Park per l'allenamento a porte aperte della Fiorentina. La tribuna dello stadio Curva Fiesole, sold-out nei biglietti messi a disposizione (circa 1500) ha intonato all'inizio della seduta il coro "Chi non salta è bianconero" e successivamente anche cori contro Vlahovic e Chiesa, per entrare già in clima partita in vista della sfida del Franchi di domenica prossima. Questo il video di Firenzeviola.it: