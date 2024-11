VIDEO FV, A Nicosia tifosi viola presenti: ecco come

Qualche tifoso viola assisterà alla gara di Conference League in programma domani sera contro l'Apoel, nonostante il divieto inflitto al pubblico fiorentino dopo i fatti di San Gallo. Radio FirenzeViola, direttamente da Nicosia, ha raccolto la testimonianza di due sostenitori provenienti da Poggibonsi che sono riusciti ad aggiudicarsi i biglietti per la sfida: "Abbiamo il biglietto per vedere la partita, anche se è stato faticoso. Rientriamo adesso dal "CONI" di Nicosia per fare la tessera del tifoso dell'Apoel".

Questo il video integrale pubblicato dal nostro inviato a Cipro.