TERENZI (UNIFI), Studio quasi finito. Niente allarmi

La professoressa dell'Università di Firenze Gloria Terenzi, presente stamani per il sopralluogo al Franchi, dopo l'intervento del sindaco Nardella si è soffermata ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui FirenzeViola.it: "Sono qui in rappresentanza di tutto il mio gruppo che sta valutando le condizioni dello stadio. Posso testimoniare la conduzione ormai da diverso tempo molto attenta, dal punto di vista scientifico e tecnico. Abbiamo cominciato con il reperimento della documentazione storica originaria, poi abbiamo eseguito delle campagne sperimentali in situ per verificare le reali caratteristiche della struttura in base a quanto attestato dalla documentazione. Lo stadio è grande e la struttura è complessa, perché non è così ripetitiva come sembra. Confermo che stiamo per arrivare in fondo allo studio, ma non è il caso di creare allarmismi in merito alle condizioni della struttura. Non ci sono le basi per farlo. C'è da lavorare ma appoggio quanto detto dal sindaco: ho fiducia che si possa trovare una soluzione anche dal punto di vista sismico. Il tutto nel pieno rispetto delle caratteristiche di una struttura di pregio".