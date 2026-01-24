Squadra sotto la curva a fine partita, applausi per i giocatori della Fiorentina
Nonostante la sconfitta, la Curva Fiesole non si arrabbia con la squadra: al fischio finale di Fiorentina-Cagliari 1-2, i giocatori viola sono andati sotto la Curva Ferrovia per salutare i propri tifosi che non hanno fischiato, anzi. Qualche applauso e nessuna contestazione per la squadra.
