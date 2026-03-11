Dagli inviati
Rakow, occhi puntati sul cugino di Haaland: anche Braut Brunes segna molto
La Fiorentina domani sera (e tra sette giorni) dovrà fare attenzione alla stella del Rakow, Lui Braut Brunes, che vanta una parentela con Haaland. E siccome buon sangue non mente, il cugino dell'attaccante del City, anche lui gioca appunto in attacco e segna molto. Se in Conference è a quota 4 gol tra qualificazioni e girone unico di Conference, in campionato ne ha segnati 12 in 22 presenze e in Coppa polacca altri 4 in tre partite. Non male insomma. Ecco le immagini (il giocatore biondo) mentre si allena al Franchi.
La Fiorentina continua a non avvertire il pericolo della retrocessione. Sperare in un cambio radicale è impossibile, ma per la salvezza non bastano le prestazioni come quelle con Udinese e Parma. Conference: spazio ai giovanidi Lorenzo Di Benedetto
