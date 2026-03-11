Dagli inviati Rakow, occhi puntati sul cugino di Haaland: anche Braut Brunes segna molto

vedi letture

La Fiorentina domani sera (e tra sette giorni) dovrà fare attenzione alla stella del Rakow, Lui Braut Brunes, che vanta una parentela con Haaland. E siccome buon sangue non mente, il cugino dell'attaccante del City, anche lui gioca appunto in attacco e segna molto. Se in Conference è a quota 4 gol tra qualificazioni e girone unico di Conference, in campionato ne ha segnati 12 in 22 presenze e in Coppa polacca altri 4 in tre partite. Non male insomma. Ecco le immagini (il giocatore biondo) mentre si allena al Franchi.