Dagli inviati L'ad del Parma Cherubini già a Firenze per la "Alberto di Chiara Academy": le immagini

L'amministratore del Parma, Federico Cherubini, è a Firenze nonostante alla partita dei ducali contro la Fiorentina al Franchi manchino 4 giorni. Il motivo della sua visita in realtà è la presenza delle Legends del Parma al sesto anniversario della "Alberto Di Chiara Academy". Tanti infatti gli ex campioni compagni dell'esterno quando era al Parma, ma non sono mancati anche tanti ex viola e Perugia, per festeggiare la sua scuola calcio allo Scandicci.

Dalle 18.30 si è infatti giocata anche la partita del cuore. La presenza di Federico Cherubini ha impreziosito dunque il parterre degli ospiti. Nelle immagini di FirenzeViola Cherubini con Leonardo Semplici e Beppe Iachini e con Nevio Scala, oltre che in una foto di gruppo.