Dagli inviati Funaro: "Con la Fiorentina dialogo costante: vogliamo arrivare a un punto"

vedi letture

A margine di Didacta a Firenze, la sindaca Sara Funaro ha risposto ai media presenti anche ad una domanda sullo stato dell'arte in merito alla ristrutturazione del Franchi: "Con la Fiorentina stiamo continuando a dialogare e confrontarci quotidianamente. Il mio obiettivo è sempre stato quello di lavorare insieme e spero che si possa continuare a farlo per arrivare all'obiettivo. I lavori al Franchi intanto vanno avanti e io sto facendo sopralluoghi continui per vedere a che punto sono.

Continueremo a sentirci nelle prossime settimane con l'auspicio di arrivare a un punto e mandare un segnale alla città. L'obiettivo comune è dare a Firenze e alla Fiorentina uno stadio nuovo. Ho sempre ribadito che ci confrontiamo costantemente e non mi sono mai spinta troppo in là, il dialogo però non si è mai interrotto".