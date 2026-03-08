Dagli inviati
Circati: "Concesso poco contro una big. Salvezza? Vogliamo fare ancora punti"
Il difensore del Parma Alessandro Circati ha parlato così presso la sala stampa dello stadio Franchi al termine del pari contro la Fiorentina: “Noi siamo venuti qui per vincere la partita ma non ci siamo riusciti. L’obiettivo fin da inizio anno era quello di concedere poco e anche oggi ci siamo riusciti, nonostante affrontassimo una squadra molto forte”.
Cosa manca per la vostra salvezza?
"Non lo so, noi ogni partita l'affrontiamo provando a vincerla poi faremo i conti alla fine: noi vogliamo fare più punti possibile anche a livello individuale".
FirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchidi Redazione FV
Tommaso LoretoGud se ci sei batti un colpo, ma vale per tutti gli altri. Occhio al risultato del Via del Mare
Alberto PolverosiLe concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nome
