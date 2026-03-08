Dagli inviati Circati: "Concesso poco contro una big. Salvezza? Vogliamo fare ancora punti"

Il difensore del Parma Alessandro Circati ha parlato così presso la sala stampa dello stadio Franchi al termine del pari contro la Fiorentina: “Noi siamo venuti qui per vincere la partita ma non ci siamo riusciti. L’obiettivo fin da inizio anno era quello di concedere poco e anche oggi ci siamo riusciti, nonostante affrontassimo una squadra molto forte”.

Cosa manca per la vostra salvezza?

"Non lo so, noi ogni partita l'affrontiamo provando a vincerla poi faremo i conti alla fine: noi vogliamo fare più punti possibile anche a livello individuale".