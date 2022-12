SIND. FIESOLE A RFV, Vorremmo avere ancora qua i viola

Anna Ravoni, sindaco di Fiesole, ha parlato a Radio FirenzeViola presso il nuovo Teatro di Fiesole, dove si svolge la Festa degli sportivi fiesolani: “La festa degli sportivi fiesolani è iniziata nel 2015, è un’occasione in cui premiamo i vari atleti fiesolani che hanno battuto qualche record o vinto qualsiasi cosa durante l’anno, e le varie società sportive. Avremo 4 società di calcio e poi altre 11 società sportive del territorio comunale. Oltre a tanti atleti legati a società sportive di Firenze. Premieremo Axel Belig, che ha fatto il record mondiale sui 100 metri farfalla: è un ragazzo con sindrome di down bravissimo in vasca. Premieremo poi altri ragazzi che frequentano ulteriori squadre fiorentine o di zone limitrofe. Quest'anno è la prima volta che siamo nel nuovo teatro di Fiesole; quindi, siamo contenti di presentare tutte queste realtà”.

Prosegue: “Visto che quest’anno è il 40esimo dalla vittoria del Mondiale di Spagna, avremo con noi Giovanni Galli. Doveva esserci anche Giancarlo Antognoni, ma non è potuto venire per un impegno. Altro ospite è Maurizio Francini, direttore del centro tecnico di Coverciano, e anche Fabio Giorgetti, delegato del Coni della provincia di Firenze. Poi arriverà il dottor Giovanni Serni, medico della Fiorentina. Faremo un omaggio ai campioni di 40 anni fa e premieremo le squadre di calcio. Poi ci saranno altre società sportive, come gli Arcieri del Rovo. Un po’ tutte le attività saliranno sul palco e si presenteranno alla popolazione”.

Che rapporti ci sono con la Fiorentina?

“Molto buoni. Qua da noi, al campo Poggioloni-Pandolfini, si allena la Primavera. I rapporti con la società e gli atleti sono ottimi, speriamo di proseguire così nonostante la Fiorentina si trasferirà al Viola Park. Noi comunque lavoriamo con la società per avere i ragazzi ancora qua, sarebbe motivo d’orgoglio e penso una cosa interessante anche per la Fiorentina”.