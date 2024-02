SIMONTI A FV, A Firenze bei ricordi. Primavera costante

Fonte: dai nostri inviati Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro

L'ex terzino della Fiorentina Federico Simonti, oggi all'ASD Figline 1965, club di Serie D, è stato intercettato ai microfoni di FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Sono arrivato a gennaio l'ultimo giorno di mercato e ho trovato un gruppo molto unito. Lo staff e lo società seguono molto la squadra, abbiamo avuto una serie di risultati positivi e questo è stato importante per noi. Guardiamo partita per partita, non pensiamo a nessun obiettivo, vogliamo essere sereni e portare a casa punti nelle prossime gare".

Come sta procedendo la carriera? "Spero che questa esperienza sia il giusto trampolino per il salto di qualità".

Che ricordi in viola? "Bellissimi, anche perché sono di Firenze. Abbiamo vinto due volte la Coppa Italia, abbiamo fatto una Finale Scudetto e una finale del Viareggio".

Sulla Primavera viola: "Essere di nuovo in finale di Coppa Italia è sicuramente un risultato importante. Hanno avuto costanza. Sono molto contento per loro. Spero che tanti giovani vadano in Prima squadra e facciano il proprio esordio".

Sulla Fiorentina di quest'anno, dove può arrivare? "Non dico nulla perché sono un tifoso (ride, ndr). Sono contento per la vittoria con la Lazio, era importante dare un segnale. Spero che adesso diano continuità. Mi piacerebbe rivedere la Fiorentina tra le grandi".

Sul Viola Park: "Io ho fatto 10 anni di settore giovanile e il Viola Park ancora non l'ho visto. Avere una struttura fissa dove potersi allenare vuol dire tanto. Non hai il pensiero di dire "oddio oggi dove mi alleno" o "oggi che scarpini metto". Avere un impianto stabile aiuta sicuramente tanto".

Su Bigica che oggi esordisce col Sassuolo in Serie A: "Sono molto contento per lui. Mi ha fatto crescere tanto come giocatore e per questo lo ringrazio".