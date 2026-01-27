Dagli inviati Sergi Roberto (sala stampa): "Stiamo facendo qualcosa di speciale"

Così il giocatore del Como, Sergi Roberto, dopo la vittoria per 3-1 contro la Fiorentina: “Ho avuto un paio di infortuni la stagione scorsa, ma sto lavorando tanto e sono contento per la vittoria della squadra. Continuiamo così”.

Dove sono i limiti della Fiorentina e dove i meriti del Como?

“Noi ci divertiamo, siamo una famiglia, penso si veda. Dobbiamo continuare così perché non abbiamo ancora vinto niente”.

Quanto è difficile arrivare a giocare bene come voi?

“È difficile ma abbiamo la fortuna di avere un buonissimo allenatore. Quando ho parlato con Fabregas prima di arrivare al Como avevo già capito come vedeva il calcio. Quando abbiamo la palla sappiamo tutti cosa fare. Chi deve pressare, chi deve fare il terzo uomo. È una questione di lavoro quotidiano”.

Ci sono delle analogie tra il lavoro che facevi al Barcellona e che fai al Como?

“Sì, l’avere sempre il pallone e il fare un calcio divertente e propositivo, Abbiamo la fortuna di avere due giocatore argentini con tanta qualità e non solo: la squadra è molto forte e ambiziosa. Stiamo creando qualcosa di speciale”.