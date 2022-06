SEMPLICI, Igor-Milenkovic tra i migliori. Su Torreira...

Presente oggi all’inaugurazione del negozio Date in occasione di Pitti, Leonardo Semplici ha parlato ai media presenti all’evento, tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue dichiarazioni: “Quest'anno la Fiorentina dopo anni ha fatto un grande campionato, merito di calciatori, allenatore e ovviamente società. Dopo anni si respira un'aria diversa, di grande entusiasmo. Mi auguro si continui così”.

Sulla crescita di Igor: "Sicuramente è cresciuto tanto in questi due anni. Ha trovato un allenatore che gli ha dato grande fiducia e lo utilizza nel ruolo giusto. Sono contento perché ha disputato una stagione eccezionale. Credo che nel tipo di gioco di Italiano nella marcatura a uomo sia veramente bravo. Nei duelli è cresciuto molto. Questi due anni gli sono serviti per crescere ed adattarsi a un campionato che conosceva poco”.

Su Italiano e la stagione: “È sotto gli occhi di tutti. Ha fatto un grande campionato e riportato entusiasmo in una piazza come Firenze, dove ce n’era bisogno. Il merito è di chi l’ha scelto ma soprattutto suo, che insieme ai calciatori ha svolto una stagione di primo ordine”.

Sulla perdita di Odriozola e Torreira: “Sono due giocatori importanti, soprattutto Torreira. Ma credo che la Fiorentina abbia individuato in Amrabat il sostituto. È chiaro che non sta a me dirlo ma Torreira è un giocatore importantissimo, per la mentalità ma anche per le prestazioni e i gol importanti che ha fatto. Sono scelte societarie che mi auguro abbiano preso con l’allenatore”.

Sulla coppia Igor-Milenkovic: “È chiaro che Milenkovic è più esperto perché gioca anche in nazionale. Ma sono una delle coppie migliori e l’hanno dimostrato anche quest’anno”.

Su Vicario: “È un ragazzo che ho lanciato io a Cagliari. È un portiere che con l’esperienza di Empoli è cresciuto tantissimo, le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti e credo che possa essere un prospetto importante anche per la Fiorentina”.

Sulla scelta tra Vicario e Gollini: “Sicuramente Gollini come età ha fatto altri tipi di campionati. Ma sono due ottimi portieri, bisogna capire cosa vuole fare la Fiorentina: se vuole prendere uno affermato oppure uno in crescita come Vicario”.