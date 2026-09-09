Dagli inviati Saccardi: "La Fiorentina è una malattia condivisa. Speriamo di soffrire meno"

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Stefania Saccardi, Presidente del consiglio della Regione Toscana, ha parlato a margine della presentazione del libro "100 anni d'Amore", libro fotografico che racconta i 100 anni della storia della Fiorentina: "Nell'anno del centenario si moltiplicano in città gli eventi in omaggio a questo anniversario straordinario e anche il libro di Massimo Pieri si inserisce nel racconto di questi 100 anni di storia e devo dire che è bellissimo guardare le foto perché ognuna riporta alla mente un pezzo della storia di questa società, che al di là dei risultati di questo periodo, che ci auguriamo tutti che siano temporanei, è una storia che si collega con l'amore e la passione dei tifosi e con la storia e la vita della città. È stato molto bello è mi ha fatto piacere presentare questo libro in Consiglio Regionale perché è davvero un'occasione di ricordi e di memorie. Mentre lo sfogliavo mi ricordavo tutti i volti di coloro che hanno fatto la storia della società ma anche della città. Tanti volti e tante persone che hanno attraversato la storia della Fioentina e che costituiscono l'anima della squadra".

La Fiorentina è una società privata che però è anche un bene pubblico?

"C'è una proprietà che investe risorse nella squadra, ma nessuno squadra può essere fatta solo di una parte economica. Sono fatte di passione, d'amore e della sofferenza di una città intera, di una regione e di un popolo che si rivede in questa squadra. Siamo tutti un po' malati di Fiorentina e abituati alla sofferenza, speriamo di soffrire un po' di meno anche perché tutti poi ci ritroviamo allo stadio per seguirla, comunque vada e con qualsiasi risultato perché è irresistibile il richiamo della partita. Questo libro racconta bene il cuore e l'anima di un popolo e di una città".